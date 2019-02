Entrevista a Jerónimo de Sousa

Foto: Antena1

O líder do PCP assume que os últimos 4 anos têm sido exigentes, mas admite que a chamada geringonça permitiu que o país tenha registado avanços em várias áreas. A luta no governo anterior era de resistência, agora é de reivindicação, diz o secretário-geral do PCP.



Sobre a greve dos enfermeiros, Jerónimo de Sousa admite que a greve tornou-se "pouco simpática" para a opinião pública, mas quanto ao financiamento do protesto não faz juízos de valor. Diz que é claro que quem estava a ganhar eram os grandes grupos económicos da saúde.



Quanto à Venezuela, Jerónimo de Sousa sai em defesa da soberania do país. O Secretário-geral do PCP acusa de hipocrisia os países que pedem ajuda humanitária e, ao mesmo tempo, apoiam os Estados Unidos naquilo a que chama um cerco ao regime de Nicolás Maduro.



Nos últimos tempos, o PCP viu-se envolvido em várias polémicas. Jerónimo de Sousa diz que há uma operação concertada por parte da direita económica. Questionado sobre se deixa a liderança do partido no congresso de 2020, Jerónimo de Sousa diz que se sente com força para chegar até lá. Depois disso, ainda é prematuro pensar mais além.



Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Jerónimo de Sousa à jornalista Natália Carvalho: