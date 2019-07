Entrevista a Pedro Proença

Foto: Sérgio Azenha/Lusa

O antigo árbitro internacional promete aos adeptos que os jogos à segunda-feira vão passar a ser uma exceção e não a regra e espera que o Governo baixe a taxa do IVA dos atuais 23% para os 6% já a partir de 2020 para assim se conseguir baixar o preço dos bilhetes.





Sobre o campeonato da liga 2019/2020, Pedro Proença espera que seja tão competitivo e frenético como o da última temporada.





Reeleito no mês passado, Pedro Proença confia no atual quadro de árbitros e elementos dos Conselhos de Disciplina e Justiça, pede aos clubes que reduzam os conflitos no espaço público e pede celeridade à justiça no julgamento dos casos que envolvem o futebol.





Já quanto à centralização dos diretos de transmissão do campeonato português, o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional diz que isso só poderá acontecer lá para temporada 2026/2027 quando terminarem os atuais contratos entre as SAD's e os operadores televisivos. É numa entrevista, conduzida pelo jornalista Paulo Sérgio, para ouvir agora.



Pode ver aqui na íntegra a entrevista de Paulo Sérgio a Pedro Proença: