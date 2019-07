Fernando Araújo. Autonomia financeira deve avançar

Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios o gestor adianta que neste momento o processo está na fase de discussão do plano de atividades e investimento e esclarece que a avançar a autonomia representaria uma poupança de custos de cerca de 10 por cento.



O administrador espera que, no início do próximo ano, o contrato de autonomia com o Estado possa avançar.



