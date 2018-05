Força Aérea Portuguesa assume novamente a missão de policiamento aéreo dos países Bálticos

A Força Aérea portuguesa assumiu pela quarta vez a liderança da missão de policiamento aéreo dos países Bálticos: Lituânia, Estónia e Letónia. São quatro F-16 que estarão em permanente alerta até 31 de agosto. O contingente envolve cerca de noventa militares nas áreas de operações e apoio.



O embaixador português na NATO, Luís Almeida Sampaio, recebeu a Antena 1 na nova sede da NATO, em Bruxelas, para explicar esta missão e de que forma o empenho de Portugal é reconhecido na Aliança Atlântica, numa altura em que as Forças Armadas portuguesas começam, também este mês, outra missão no Afeganistão.



Nesta entrevista exclusiva à correspondente da Antena 1, Andrea Neves, Luís Almeida Sampaio começa por explicar a importância da missão de Portugal no espaço aéreo da Lituânia.



No Afeganistão, os 146 militares Portugueses, três dos quais mulheres, têm como função garantir a proteção do aeroporto internacional de Cabul.



É uma força de intervenção rápida de proteção constituída a partir das unidades da Brigada de Intervenção dos Regimentos de Vila Real, Viseu e Braga.



A missão da NATO no Afeganistão, designada "Resolute Support Mission" começou em 2015 e visa o treino, aconselhamento e apoio às forças militares e de segurança e o fortalecimento das instituições do Afeganistão, contando com cerca de 13 mil militares de 39 países.