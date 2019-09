Jerónimo de Sousa à Antena1: O PCP não é descartável

Foto: Antena1



O PCP não anuncia “linhar vermelhas”: “será ao pé do pano que talharemos a obra”, diz o secretário-geral. Cada iniciativa, cada medida será alvo de avaliação.



Aliás, Jerónimo de Sousa reivindica para o PCP o papel decisivo na formação da atual solução política: Em 2015 “foi o PCP quem criou as condições políticas para viabilizar o governo minoritário“ do PS.



E não foi fácil negociar dentro desta solução. Não bastou anunciar propostas, era preciso fundamentá-las e lutar por elas. “Foi um exercício de paciência e persistência”.



Sobre o caso do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas e do percurso político do seu assessor jurídico, Pedro Pardal Henriques, Jerónimo de Sousa diz que se trata de “desejo de protagonismo”. Sobre a possibilidade da criação de uma terceira central sindical, o secretário-geral do PCP diz que “é uma pretensão velha num processo que não tem vingado”.



Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Natália Carvalho a Jerónimo de Sousa: