Nós lá Fora

Foto: André Gomes

O Nacional de Zagreb é a segunda experiência de André Gomes no estrangeiro, entre 2012 e 2014 esteve no Nova Geração da Rússia.





Em 2012 foi para o futsal russo para participar no campeonato então mais competitivo na Europa, este ano foi para a Croácia atrás de um sonho, participar na ronda de elite da UEFA Futsal Cup.



Curiosamente, o sonho concretizou-se em Lisboa, o Nacional de Zagreb participou no grupo que jogou no pavilhão João Rocha, ganho pelo Sporting.



André Gomes foi seis vezes internacional português. Representou clubes como o Freixieiro, Modicus ou Sporting de Braga, três dos clubes mais conhecidos do futsal português. Esteve ainda no União Pinheirense e no Futsal Azeméis. Foi, no entanto, o Cohaemato de Leça da Palmeira a convencê-lo a trocar o basquetebol pelo futsal.



Quanto ao futuro, para já, é cumprir o ano de contrato com o Nacional de Zagreb.