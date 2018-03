Nós Lá Fora

Foto cedida por Paulo Ferreira

Paulo Ferreira representa o Deva da Roménia. Há três épocas e meia no futsal romeno, Paulo Ferreira fala de uma temporada de sonho, esteve na ronda de elite da UEFA Futsal Cup no grupo onde estavam o Inter Movistar, de Ricardinho, e o Sporting de Braga, esteve ainda no Europeu com a seleção da Roménia, estreou-se frente a Portugal.



Esta é a segunda vez que está no futsal da Roménia. Em 2010 aceitou o primeiro desafio, foi representar o Mures, então treinado pelo treinador português, Artur Melo.



A Federação romena convidou-o para representar a seleção em 2010, não foi, então, possível obter a nacionalidade, regressado em 2015, os problemas burocráticos foram resolvidos e estreou-se pela equipa da Roménia em 2016.



A terminar a quarta época na Roménia, Paulo Ferreira espera regressar a Portugal na próxima temporada.