Nós lá fora

Foto: FPF

A seleção portuguesa concentra-se esta segunda-feira na Cidade do Futebol e parte terça-feira para Osaca no Japão, onde vai realizar um estágio antes da competição na Coreia do Sul.



Filho de emigrantes portugueses, André Ribeiro nasceu em terras helvéticas.



Iniciou-se no futebol no Étoile Carouge. Aos 15 anos mereceu a atenção do Zurique, mudou de cidade e de língua, em Genéve fala-se francês, na cidade mais populosa da Suíça fala-se alemão.



No primeiro ano ficou na Academia do Zurique, atualmente vive na casa de uma família portuguesa.



Em Dezembro de 2014 concretizou um dos sonhos, o Pai recebeu um telefonema da Federação Portuguesa de Futebol, era a convocatória para a seleção de sub-18.



Seguiu o coração e escolheu Portugal em detrimento do convite da seleção suíça.



Hoje conta vinte internacionalizações.



Assume outro sonho, jogar na liga portuguesa.



Esteve uma semana a treinar no Seixal na equipa +B+ do Benfica, o futuro ficou a aguardar o final do contrato com o Zurique que termina este ano.



Enquanto não define o seu futuro, André Ribeiro, que joga em todas as posições do ataque, pensa no mundial de sub-20.



Zâmbia, Irão e Costa Rica são os adversários da seleção portuguesa na primeira fase da competição.



A prova realiza-se na Coreia do Sul, entre os dias 20 de Maio e 11 de Junho.



A seleção portuguesa de sub-20 concentra-se segunda-feira, parte dia nove para Osaka, no Japão, onde vai realizar um estágio, dia 16 viaja para a Coreia do Sul, dia 21 estreia-se frente à Zâmbia.