Nuno Melo à Antena1: CDS deve fazer prova de vida nas urnas e concorrer sozinho nas europeias

Em entrevista à Antena1, o eurodeputado e candidato à presidência do CDS-PP, Nuno Melo, foi questionado sobre a política de alianças do partido no horizonte das próximas eleições, que serão ao Parlamento Europeu, dentro de dois anos, e remeteu uma posição para a sua moção de estratégia global ao Congresso, mas adiantou que, "intuitivamente, a disponibilidade dos partidos tem de ser ir a votos sozinhos".



O eurodeputado considera que na atual composição da Assembleia da República, em que o CDS deixou de estar representado, há eleitorado que também deixou de estar refletido no hemiciclo, aqueles que se revêm numa "direita com coração".



Nesse sentido, achou "um exercício de honestidade" que a Iniciativa Liberal se queira sentar entre o PS e o PSD, considerando que, tal como no Parlamento Europeu, os liberais portugueses são de "centro-esquerda".



Relativamente ao Chega, considerou que o secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, aproveitou "como poucos" a sua demonização na última campanha eleitoral e manifestou-se contra qualquer ideia de 'cerca sanitária' a partidos eleitos democraticamente. "O PCP faz a festa do Avante com convidados da FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, extintas em 2016) e imagens da revolução bolchevique atrás? Viu algum cerco sanitário?", questionou.



Para Nuno Melo, a esquerda é o adversário político do CDS e é contra ela que quer concentrar o seu esforço. Já o PSD, apontou, continuará a ser para o CDS "um adversário político às vezes" e, às vezes, também "um parceiro preferencial".



O 29.º Congresso do CDS, onde será eleito o sucessor de Francisco Rodrigues dos Santos, está marcado para 2 e 3 de abril. Para além de Nuno Melo, será também canditado á liderança do partido Miguel Mattos Chaves.



A entrevista na Antena 1 foi de Natália Carvalho.