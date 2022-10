O PS não traiu, mas desistiu da esquerda

Um dia será, por agora, Jerónimo de Sousa afasta a ideia de deixar de ser secretário-geral do PCP. Em entrevista à Antena1, o líder do PCP garante que continua a ter a confiança da generalidade dos seus camaradas.A um mês da Conferência Nacional do PCP, marcada para 12 e 13 de novembro, Jerónimo de Sousa recusa a ideia de o partido ter perdido influência. O declínio do PCP é só eleitoral. O PCP continua a ser importante para a vida democrática portuguesa. Sobre as relações com o PS e o governo, o secretário-geral do PCP admite que continua a falar com o primeiro-ministro. Ninguém saiu zangado com o fim da geringonça, mas o dialogo está reduzido a duas pessoas: as conversas são apenas entre ele e o Primeiro-ministro.Já sobre o fim da chamada geringonça, Jerónimo de Sousa acusa o PS de ter desistido da esquerda. O PS não traiu a esquerda, mas não foi capaz de ir mais longe.Entrevista conduzida pela editora de política da Antena1, Natália Carvalho.