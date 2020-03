Palmela quer alargar teleassistência a idosos

A Câmara Municipal de Palmela avançou com um projeto piloto de teleassistência através de uma candidatura PRIA - Percursos em Rede para a Inclusão Ativa.Um sistema tecnológico para combater o isolamento e prevenir situações de emergência que está a ser instalado no concelho.Numa primeira fase estão previstos 50 equipamentos, com um custo de 10 mil euros.Mas a ideia é avaliar o projeto e alargá-lo a mais utentes de Palmela. O vereador da área de intervenção social, Adílio Costa, à conversa com a jornalista Paula Véran, garante que a ideia é para continuar.