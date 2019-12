Pedro Filipe Soares: Liderança de Catarina Martins não merece contestação

Pedro Filipe Soares diz que a liderança de Catarina Martins não merece contestação e lembra que as divergências surgem fora de tempo, porque "não se teve a coragem de dizer deite-se abaixo o governo anterior e não se teve a coragem de levar esse debate à Convenção".Pedro Filipe Soares sublinha que o Bloco de Esquerda é a terceira força nacional. Está no acordo da governação e mantém a ambição de ser governo.Sobre a coligação negativa que se pode formar com o voto na redução do IVA da eletricidade, Pedro Filipe Soares garante que o BE não está a negociar nem com o PCP, nem com o PSD.Nas conversas com o governo, Pedro Filipe Soares adianta que o Bloco pôs várias opções em cima da mesa: "Tem de haver uma redução visível no preço da eletricidade. Não ficaremos à espera da resposta de Bruxelas. Há pessoas a morrer porque não têm dinheiro para aquecer as casas".O Investimento da saúde proposto pelo governo fica aquém do necessário. A resposta do governo para a Saúde é positiva, mas não é o final. Ser um plano plurianual é um passo, mas faltam passos com Pedro Filipe Soares a criticar o Presidente da República. Repensar a gestão do SNS como pede o PR é pernicioso.Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Natália Carvalho a Pedro Filipe Soares: