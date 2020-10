"Plantar água" na serra do Caldeirão

Ilustração de Filipe Goulão

Cinquenta mil árvores e arbustos mediterrânicos vão ser plantados, a partir da próxima primavera, em cem hectares da serra do Caldeirão, que sofreu um incêndio em 2012. A iniciativa é das organizações de defesa da natureza ANP / WWF, que se propõem proteger e restituir água à região. Com este restauro da floresta, em plena serra do Caldeirão, vai ser possível também recuperar os ecossistemas e a biodiversidade da área. Um projeto que irá contribuir para a valorização dos territórios do interior e das comunidades que lá vivem, mas também irá criar maior resistência aos incêndios. "Plantar água" é um projeto explicado por Ângela Morgado, diretora executiva da Associação Natureza Portugal.