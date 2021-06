Espanha chama mais quatro para se juntarem à seleção

A decisão, hoje anunciada em comunicado pela federação espanhola (RFEF), pretende precaver "as possíveis consequências" do positivo do capitão do FC Barcelona, nomeadamente a necessidade de substituir vários jogadores na 'Roja', que na terça-feira fará o seu último jogo de preparação, contra a Lituânia.



Os quatro que agora chegam à Cidade do Futebol em Las Rojas, Madrid, ficarão "dentro de uma bolha paralela" aos demais jogadores, treinando-se à parte do conjunto, já que se teme a possível existência de mais casos no grupo principal.



O comunicado acrescente que Fornals (West Ham United), Soler (Valencia) Brais Méndez (Celta) e Rodrigo (Leeds), ex-jogador do Benfica, não são os únicos que ficam 'na calha' para entrar na seleção, se necessário, já que depois do jogo contra a Lituânia "um pequeno grupo, ainda por confirmar" se incorporará na seleção, nas condições dos anteriores.



Os agora chamados "treinarão em horas diferentes e em nenhum caso se misturarão com os outros", adianta a RFEF, apesar de todos os outros jogadores terem tido resultado negativo no último teste.



A Espanha recebe em Sevilha os jogos do grupo E do Euro2020, jogando no dia 14 com a Suécia, em 19 com a Polónia e em 23 com a Eslováquia.



O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, realiza-se em 11 cidades de 11 países diferentes, entre 11 de junho e 11 de julho.