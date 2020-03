Euro2020 adiado para 2021

A prova deverá decorrer entre junho e julho de 2021.



Com a UEFA em reuniões, através de videoconferência, a Federação Norueguesa de Futebol (NFF) está a antecipar que o Campeonato da Europa será adiado para 2021, revelando até as datas: de 11 de junho a 11 de julho do próximo ano.



UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer.

— NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020