Euro2020 : Capitão checo Vladimír Darida diz adeus à seleção

O capitão da República Checa, Vladimír Darida, decidiu encerrar a sua carreira ao serviço da seleção após a eliminação do Euro2020 de futebol frente à Dinamarca, anunciou hoje o médio de 30 anos, que joga no Hertha Berlim.