Euro2020. Hungria vence Islândia nos descontos e é adversária de Portugal

A Hungria venceu esta quinta-feira em casa a Islândia por 2-1 e qualificou-se para a fase final do Europeu de futebol de 2020, adiado para 2021, no qual vai disputar o Grupo F, juntamente com Portugal, Alemanha e França.