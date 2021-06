Euro2020: Inglaterra abdica de bilhetes e pede a adeptos para não irem a Roma

A Federação Inglesa de Futebol (FA) informou hoje que abdica dos 2.500 lugares a que tinha direito no jogo de sábado, com a Ucrânia, dos quartos de final do Euro2020, apelando aos adeptos para não se deslocarem a Roma.