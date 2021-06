Euro2020. João Félix diz que adversários receiam Portugal

”, manifestou João Félix, em conferência de imprensa, antes de a equipa das quinas iniciar o segundo treino de preparação, na Cidade do Futebol, Oeiras, com vista à participação no torneio.





A responsabilidade de defender o título conquistado em 2016, em França, está “acima de tudo”, pelo que Portugal deve encarar a prova “sem medos de conquistar novamente”, ainda que partindo como "candidato".

O antigo jogador do Benfica, que recentemente se sagrou campeão pelos espanhóis do Atlético de Madrid, foi várias vezes criticado ao longo da época pelas suas exibições, algo a que já está “habituado”.”, assegurou.Questionado sobre o talento que lhe é reconhecido, o avançado, de 21 anos, não tem dúvidas de que “continua” dentro de si e “só tem tendência a evoluir”.”, esclareceu.Durante uma conferência em que se falou bastante do seu clube, João Félix confessou que está “feliz” em Madrid, onde sentiu “uma sensação diferente”, ao tornar-se campeão espanhol.