Os Países Baixos entram esta quinta-feira em campo com a passagem aos oitavos de final em mente. O adversário é a Áustria. Ambas as equipas vêm de vitórias (Ucrânia e Macedónia do Norte) mas os austríacos não vão poder contar com Arnautovic, por castigo da UEFA. A partida tem início às 20h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP.