Euro2020. Portugal defronta Malta no último jogo de preparação

De acordo com o plano divulgado no sítio oficial do organismo federativo na Internet, Portugal terá cinco jogos de preparação até ao Euro2020, com as seleções da Bélgica, Croácia, Espanha, Eslovénia e Malta.



No Torneio Internacional do Qatar, a equipa das quinas defronta a Bélgica, líder do "ranking" da FIFA, e a Croácia, vice-campeã mundial.



O selecionador português, Fernando Santos, divulgará em 19 de março a lista de convocados para a competição, que se disputa em Doha, entre 23 e 31 de março.



A partida frente aos belgas está agendada para 27 de março, 17h30, e o encontro com os croatas disputa-se três dias depois, às 18h30 (horas de Lisboa).



Em 31 de maio, a formação orientada por Fernando Santos irá defrontar a Eslovénia, em Ljubljana, às 15h00 (hora de Lisboa), numa partida que assinala o centenário da federação eslovena.



Portugal, sétimo classificado da hierarquia mundial, volta a jogar em 5 de junho, em Madrid, defrontando a Espanha, oitava do ranking, numa partida agendada para as 18h30 (hora de Lisboa).



No último jogo de preparação antes do campeonato da Europa 2020, Portugal recebe a congénere de Malta, em 09 de junho, num jogo sem hora e local ainda definidos.



No Euro2020, a equipa das quinas irá enfrentar, no Grupo F, Alemanha, França e uma seleção vencedora da fase de 'play-offs' da competição, cuja fase final vai decorrer entre 12 de junho e 12 de julho.