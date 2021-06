Euro2020. Portugal - França, a seleção portuguesa em direto

Portugal entra esta quarta-feira em campo para tentar alcançar os oitavos de final do Euro2020. O atual campeão europeu vai defrontar o atual campeão do mundo, a França, numa partida que vai reeditar a final do Campeonato Europeu de 2016.

Portugal vem de uma derrota com a Alemanha, numa partida em que mostrou várias debilidades defensivas. Farnando Santos perspetivou mudanças no onze inicial contra uma França que tem várias estrelas e um futebol muito pragmático.





Uma partida crucial para as esperanças portuguesas em continuar a defender o título que venceu em 2016, em que a concentração e eficácia vão ser as chaves para tentar alcançar a vitória. Portugal qualifica-se com um empate e pode até perder mas o selecionador garantiu que os três pontos estão na cabeça dos jogadores.





A partida tem início às 20h00. Com transmissão em direto no canal 1 da RTP, Portugal dá o pontapé de saída em Budapeste no jogo maior da terceira jornada da fase de grupos. O jogo terá também relato em direto na Antena 1, com todas as incidências poderem ser vistas no site da RTP.