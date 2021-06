Euro2020. Segundo treino de Portugal marcado por controlo antidoping surpresa

A seleção portuguesa de futebol realizou esta sexta-feira o segundo treino de preparação para o Euro2020, uma sessão marcada por um controlo antidoping surpresa, que não contou com João Cancelo, Rúben Dias, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Gonçalo Guedes.



Tal como já tinha acontecido no arranque dos trabalhos, na quinta-feira, os cinco atletas voltaram a estar ausentes no segundo apronto, que estava agendado para as 10h30, mas começou com um atraso de 50 minutos, face a um controlo de antidoping surpresa por parte da UEFA, segundo revelou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) à comunicação social presente.



O médio Bruno Fernandes disputou a final da Liga Europa pelo Manchester United, na quarta-feira, e só se apresenta em 2 de junho, enquanto trio do Manchester City tem agendada para sábado a decisão da Liga dos Campeões, diante do Chelsea, no Estádio do Dragão, no Porto, pelo que serão dos últimos a juntar-se ao grupo liderado por Fernando Santos, em 5 de junho.



Gonçalo Guedes, avançado do Valência, ainda não marcou presença na Cidade do Futebol, em Oeiras, por ter apresentado um teste com resultado positivo ao novo coronavírus, que provoca a covid-19.



O avançado do Valência está a cumprir isolamento, obrigatório para qualquer cidadão que esteja infetado, sendo que a FPF não anunciou alterações aos convocados para o Campeonato da Europa e mantém o jogador na lista dos 26 eleitos pelo selecionador Fernando Santos.



Durante os primeiros 15 minutos, abertos à comunicação social, 21 dos 26 convocados treinaram sem limitações num dos relvados da Cidade do Futebol, com os 18 jogadores de campo e os três guarda-redes presentes, divididos em dois grupos, a realizarem aquecimento e exercícios com bola.



Tendo em conta o regime livre definido pelo selecionador até dia 8 de junho, os atletas terão apenas a obrigação de se apresentar durante os treinos, na Cidade do Futebol, tendo total liberdade antes e depois dos trabalhos da seleção nacional.



Portugal, que é o detentor do troféu, integra o Grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19, em Munique, e os franceses, em 23, novamente na capital magiar.



Até à partida para Budapeste, marcada para 10 de junho, a seleção nacional vai realizar dois encontros de preparação, com a Espanha, em Madrid, em 4 de junho, e com Israel, cinco dias depois, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.