Gareth Southgate vê Itália como "o melhor teste"

A Inglaterra está pela primeira vez na final de um Europeu depois de vencerem a Dinamarca por 2-1 após prolongamento.





Na final de domingo, em Wembley, a Inglaterra tem encontro marcado com a Itália às 20 horas e com relato na Antena 1.

A qualificação inglesa foi consumada com um golo de penálti no prolongamento marcado pelo avançado Harry Kane.





Agora, segue-se o duelo frente à “squadra azzurra”.





A Inglaterra vai mesmo estrear-se na final de um Campeonato da Europa, ao passo que a Itália vai jogar a quarta final ,depois de ter vencido em 1968 e ter perdido nas edições de 2000 e 2012.