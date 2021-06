João Félix falha jogo com a Alemanha devido a dores musculares

De acordo com fonte oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o jogador do Atlético de Madrid tem uma mialgia e está indisponível para o embate com os germânicos, que tem início às 17:00 (hora de Lisboa), na Allianz Arena, em Munique.

Na sexta-feira, no habitual treino de adaptação ao relvado, João Félix tinha trabalhado sem problemas aparentes durante os 15 minutos de sessão abertos aos jornalistas.

O avançado junta-se nas baixas para o jogo ao lateral do Sporting Nuno Mendes, cuja ausência, também devido a problemas musculares, já tinha sido confirmada pelo selecionador Fernando Santos, na conferência de imprensa realizada na sexta-feira.

O técnico passou a ter à disposição 24 atletas para a partida com a `Mannschaft`, um dos quais ainda terá de ficar, obrigatoriamente, de fora dos eleitos.

Portugal e Alemanha jogam hoje, a partir das 17:00 (hora de Lisboa), no estádio Allianz Arena, em Munique, em jogo da segunda jornada do Grupo F do Euro2020, que será dirigido pelo inglês Anthony Taylor.

Na primeira ronda, a seleção nacional venceu por 3-0 a Hungria, em Budapeste, com um golo de Raphaël Guerreiro e dois de Cristiano Ronaldo, e soma três pontos no Grupo F, os mesmos da França, que venceu os alemães por 1-0, em Munique, graças a um autogolo de Mats Hummels.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.