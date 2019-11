João Mário e Ricardo Carvalho entregam taça no sorteio

O médio de 26 anos do Lokomotiv de Moscovo, que fez parte da equipa vencedora no torneio realizado em França, vai entregar o troféu ao lado do antigo defesa, também campeão e já retirado, na gala que antecede o sorteio da fase de grupos.

"Será uma honra entregar o troféu que vencemos em 2016. O título conquistado em França foi um momento histórico para Portugal, um momento que jamais esquecerei", atirou João Mário, citado pela sua assessoria de imprensa.

Segundo o médio, Portugal continua "a ter um lote de jogadores fantástico" e faz votos para que "a seleção nacional possa revalidar o título no ano que vem".

João Mário não vai participar no sorteio em si, por ser um jogador no ativo, ao contrário de Ricardo Carvalho, que se junta o espanhol Iker Casillas, ligado ao FC Porto e bicampeão europeu e campeão do mundo pela Espanha.

Ao lado destes antigos jogadores estarão outras `lendas`, como o italiano Francesco Totti, o francês Marcel Desailly ou o checo ex-Benfica Karel Poborsky.