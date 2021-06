Moutinho diz que Portugal tem de se impor e minimizar valias belgas

"A Bélgica é uma equipa muito coesa, demonstrou isso durante a fase de grupos, marca e sofre poucos [golos]. Vamos tentar impor o nosso jogo, contrariar o deles [belgas] e tentar minimizar os pontos fortes, aproveitando algumas brechas que possam ter. No final, tentar vencer, que é o nosso objetivo", disse o médio dos ingleses do Wolverhampton, na conferência de imprensa remota de antevisão ao desafio de domingo.

O campeão europeu entra em campo no Estádio La Cartuja, em Sevilha, com menos 48 horas de descanso face à Bélgica, contudo, a equipa das `quinas` teve tempo para "recuperar bem", segundo Moutinho.

"Para mim, não pode ter peso [as 48 horas a menos de descanso]. Claro que são mais dois dias, mas tivemos quatro dias e já aconteceu no Euro2016. Demonstrámos que conseguimos recuperar bem e vamos pôr toda a nossa capacidade em jogo para conseguir a vitória", observou.

O experiente médio, de 34 anos, que é segundo jogador dos 26 convocados com mais internacionalizações `AA` pela seleção das `quinas` - só superado pelo `capitão` Cristiano Ronaldo -, foi titular diante da França (2-2), no derradeiro encontro do Grupo F, e acredita que no domingo pode, novamente, jogar de início para oferecer "experiência e impor ritmo no jogo".

"Se o `mister` achar que sou um jogador com as características ideais para poder fazer face à seleção de Bélgica, claro que vou pôr a minha experiência e impor o ritmo no jogo para servir da melhor maneira a seleção portuguesa. Tento sempre dar o meu melhor, cabe ao `mister` decidir", declarou.

Uma das maiores armas da equipa belga é Kevin De Bruyne, que não irá merecer uma atenção especial, mas, ainda assim, Moutinho não poupa elogios ao médio do Manchester City.

"Não é só o Kevin [que é perigoso], mas claro que é um excelente jogador. Se tiver espaço para pensar e executar, é ainda mais perigoso, mas não é só ele. Se tiverem espaço, irão fazer o seu jogo e temos de estar atentos a todos eles. O Kevin é extremamente competente e um excelente executante em todas as partes do jogo", concluiu.

Portugal e Bélgica disputam a partida dos oitavos de final do Euro2020 no domingo, a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, um encontro que será dirigido pelo alemão Felix Brych.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.