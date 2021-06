Portugal já demonstrou qualidade para ultrapassar todas as dificuldades, Moutinho

"A seleção portuguesa já demonstrou que tem qualidade para ultrapassar todas as dificuldades que tem pelo caminho, que é longo. O próximo [jogo] é o mais importante, dar o nosso melhor, estar focado e o estofo vai-se criando e demonstrando ao longo de cada jogo", começou por dizer o médio, em conferência de imprensa.

Apesar da derrota e da exibição aquém contra a Alemanha (4-2), na segunda ronda, o jogador do Wolverhampton frisa que Portugal "não era o melhor depois do vencer a Hungria (3-0), nem é o pior depois do jogo em Munique".

Moutinho conta com 133 internacionalizações de `quinas` ao peito, sendo um dos mais experientes do grupo de 26 convocados, mas ainda não foi titular neste campeonato da Europa.

"Não sei, não faço ideia [se vou ser titular]. É o `mister` que tem de avaliar e ver quem são os melhores para entrar contra a França. Todos estamos disponíveis para dar o nosso melhor", apontou.

Sobre o que pode trazer à equipa, depois de ter sido suplente utilizado diante da Hungria e Alemanha, o médio, de 34 anos, utilizou a palavra "empenho" e justificou porquê.

"Posso trazer o empenho, como todos os outros. Queremos fazer o nosso melhor, que é o que todos tentamos. Nunca ninguém entra para não fazer as coisas bem. Por vezes, conseguimos, e por vezes, nem sempre como nós queríamos. Às vezes, acontecem resultados que não queremos. Mas vamos entrar em campo para dar o nosso melhor, empenhados e esperar que possamos sorrir", observou.

Para Moutinho, a França "é grande e tem um ataque com vários nomes que podem fazer estragos a qualquer outra", contudo lembra que os lusos "já conseguiram anular grandes seleções".

Por fim, não escondeu que o desafio em Munique deixou o campeão Europeu triste: "A azia vai passando a cada dia, a cara de quem ganha nunca é a mesma que quem perde. Claro que ficamos com azia, tristes, mas tem de ser assim. Temos de encarar as coisas de forma realista, não podemos estar alegres".

Portugal e França jogam na quarta-feira, a partir das 20:00 (hora em Lisboa), na Puskas Arena, em Budapeste, em encontro da terceira jornada do Grupo F do Euro2020 e que será dirigido pelo espanhol Antonio Mateu Lahoz.

Na classificação, Portugal é terceiro, com três pontos, os mesmos da Alemanha, segunda, e menos um do que a líder França, enquanto a Hungria é quarta, com um.

O Euro2020, que foi adiado para 2021 devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países.