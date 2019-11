Portugal no Pote 3 do sorteio de 30 de novembro

Na luta pelos dois melhores segundos, os campeões em título, que totalizaram 17 pontos no Grupo B, ficaram atrás da Holanda, segunda do Grupo C, com 19, e da Rússia, segunda do I, com 18, descontando os seis somados face a São Marino.

O Pote 1 será composto pelos seis melhores primeiros classificados, que foram Bélgica (24 pontos, excluindo resultados com o sexto colocado), Itália (24), Inglaterra (21 pontos), Alemanha (21), Espanha (20) e Ucrânia (20).

Por seu lado, o Pote 2 terá os quatro piores vencedores de grupos, a França (19), a Polónia (19), a Suíça (17) e a Croácia (17), e os dois melhores segundos, a Holanda e a Rússia.

Quanto ao Pote 3, Portugal estará acompanhado por Turquia, Dinamarca, Áustria, Suécia e República Checa, seleções que, assim, não poderá defrontar na fase de grupos.

No Pote 4, vão ficar os dois piores segundos classificados, o País de Gales e a Finlândia, mais as quatro seleções qualificadas via `play-offs`.

A fase final realiza-se de 12 de junho a 12 de junho, em 12 cidades, de 12 países, com arranque no Estádio Olímpico de Roma e fase final no Estádio de Wembley, em Londres, que será palco das meias-finais e da final.

Na fase de grupos (12 a 24 de junho), as 24 seleções são divididas em seis grupos de quatro, com os dois primeiros de cada agrupamento e os quatro melhores terceiros a seguirem para os oitavos de final, que se realizam-se de 27 a 30.

Seguem-se os quartos de final, em 03 e 04 de julho, as meias-finais, em 07 e 08, e a final, em 12, dia em que será conhecido o sucessor de Portugal, vencedor da edição de 2016, numa final com a anfitriã França (1-0, após prolongamento).

- Potes para o sorteio da fase final do Euro2020:

Pote 1

Bélgica

Itália

Inglaterra

Alemanha

Espanha

Ucrânia

Pote 2

França

Polónia

Suíça

Croácia

Holanda

Rússia

Pote 3

Portugal

Turquia

Dinamarca

Áustria

Suécia

República Checa

Pote 4

País de Gales

Finlândia

4 equipas provenientes dos `play-offs`