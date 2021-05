Portugal. Os 26 escolhidos para o Euro2020

Na baliza, Fernando Santos mantém confiança a 100 por cento em. Aos 33 anos, Patrício é o guarda-redes mais internacional por Portugal e apesar de ter falhado a última convocatória, devido a lesão, o guardião do Wolverhampton vai defender a baliza portuguesa nas partidas frente a Hungria, França e Alemanha.continua a ser chamado com frequência, sendo a segunda escolha para a baliza de Portugal. Com a lesão de Patrício em março, o guarda-redes do Olympique de Lyon esteve na baliza frente a Azerbaijão, Sérvia e Luxemburgo, deixando boas indicações. Conta com 13 internacionalizações.volta a ser chamado para a posição de terceiro guarda-redes. O jogador de 27 anos tem merecido a chamada à seleção, com épocas bem conseguidas no Granada, da Liga Espanhola. Ainda não tem internacionalizações.

Linha defensiva com três centrais

Pepe continua a ser o esteio da defesa portuguesa. Aos 38 anos, o jogador do FC Porto já conta com mais de 100 internacionalizações e tem sido uma das principais figuras das recentes conquistas da seleção nacional nos últimos anos. Do lado do veterano jogador vai estar Rúben Dias.



Depois do Mundial 2018, o jogador do Manchester City assentou na defesa portuguesa e já leva 27 internacionalizações. Rúben Dias vem da melhor época da carreira. No início da temporada mudou-se de Lisboa para Manchester para representar o City e tornou-se presença habitual na equipa de Pep Guardiola.



Fez perto de 50 jogos, marcou um golo (na Premier League) e venceu dois títulos. Foi escolhido para a equipa do ano da Liga Inglesa e escolhido como futebolista do ano pelos jornalistas ingleses.



O terceiro central é José Fonte. Capitão e campeão no Lille, o jogador de 37 anos vai voltar a participar numa fase final por Portugal, depois do Euro2016 e do Mundial 2018. Tornou-se escolha habitual e fez dupla com Pepe durante muitas partidas, até Rúben Dias o remeter para o banco. Leva 45 internacionalizações.



Nas laterais, Nélson Semedo e João Cancelo ocupam o lado direito, com Raphel Guerreiro e Nuno Mendes a serem convocados para o lado esquerdo da defesa. Semedo e Cancelo jogam na Premier League, pelo Wolverhampton e Manchester City, respetivamente, e Raphael Guerreiro continua a ser chamado pelos préstimos que vai tendo pelo Borussia de Dortmund.

Destaque para Nuno Mendes. Não é a primeira vez que é chamado. Aos 18 anos já tem três internacionalizações, depois de uma época muito bem conseguida pelo Sporting, onde foi campeão nacional.

Quatro médios defensivos

Na linha intermédia, algumas caras conhecidas continuam a ser escolha habitual de Fernando Santos. João Moutinho continua sem falhar chamadas à seleção, sendo uma peça importante pela experiência que traz a Portugal. Aos 34 anos, o médio do Wolverhampton também é centenário (130 internacionalizações) e um dos campeões europeus de 2016.





Bruno Fernandes chega ao Europeu com uma grande época realizada pelo Manchester United. Com um papel central na manobra ofensiva da equipa de Solskjaer, o jogador de 26 anos marcou 28 golos e fez sete assistências. Danilo Pereira também na equipa. O agora jogador do PSG é um dos campeões de 2016, tal como William Carvalho.



Com poucos minutos de jogo pelo Bétis de Sevilha, Fernando Santos segurou o jogador na seleção tendo, de acordo com o selecionador, uma polivalência muito própria no meio-campo.



Junta-se-lhe Rúben Neves (20 internacionalizações), do Wolverhamtpon, e João Palhinha, que volta a repetir a chamada à equipa principal de Portugal, depois da grande época realizada no meio-campo do Sporting. Já é internacional e até já marcou um golo frente ao Luxemburgo.



Menção ainda para a chamada de Sérgio Oliveira que vai poder estrear-se pela primeira vez numa fase final de Europeu com a equipa A de Portugal, com a qual já leva dez internacionalizações. Renato Sanches também está no lote. Também ele campeão em 2016, continua a merecer a confiança de Fernando Santos, apesar de não ter titularidade assegurada no Lille.

O grande destaque vai para Pedro Gonçalves. Aos 22 anos merece a primeira chamada à seleção principal e vem de uma época repleta de sucessos. Para além da conquista do campeonato e Taça da Liga pelo Sporting, Pote foi o melhor marcador do campeonato português, com 23 golos. Um feito que não era conseguido por um luso desde 1996, na altura conseguido por Domingos Paciência.

Capitão Ronaldo lidera armada de ataque portuguesa

É escolha incontestável e prepara-se para jogar o quinto Europeu da carreira. Sem grande surpresa, Cristiano Ronaldo vai capitanear Portugal no Euro. Aos 36 anos, é recordista de internacionalizações, com 173 jogos realizados e uns fantásticos 103 golos marcados por Portugal.

A seu lado vai ter presenças que têm sido uma constante nos últimos anos. Bernardo Silva, do Manchester City, continua a merecer oportunidades na equipa de Portugal, depois de uma boa época em Inglaterra. Aos 26 anos, tem 54 jogos e sete golos marcados.



Diogo Jota, uma das grandes armas de golos dos últimos tempos, também está na equipa. Apesar de se ter lesionado e não poder terminar a época pelo Liverpool, Diogo Jota vai estar disponível para representar Portugal no Europeu. Tem poucos jogos, apenas 12, mas já leva seis golos. Pode ser uma das principais armas de Portugal para tentar defender o título europeu conquistado em 2016.



Tal como André Silva. O avançado bem de uma grande época na Alemanha. Vinte e oito golos marcados pelo Eintracht de Frankfurt e escolhido para fazer parte da equipa do ano da Bundesliga ao lado de Lewandowski e Haaland, André Silva chega em boa forma ao Europeu. Com 25 anos, tem 38 internacionalizações e 16 golos pela seleção.

Apesar do menor tempo de jogo em Madrid, onde foi campeão, João Félix também está convocado. Com uma época que começou melhor do que terminou, Félix é uma das opções para jogar a segundo avançado na equipa portuguesa, contando já 16 jogos e três golos marcados.



Menos consistentes nas convocatórias mas convocados para o Europeu estão Gonçalo Guedes e Rafa Silva. Guedes vem de uma época com números interessantes no Valencia, que fez um campeonato mediano em Espanha. Tem 22 jogos por Portugal e foi dele o golo marcado na final da Liga das Nações frente à Holanda, que valeu um segundo título da UEFA a Portugal.



Rafa Silva também está no grupo. Não deverá ser titular mas poderá ser utilizado por Fernando Santos com um papel mais secundário. Com 28 anos, é um dos campeões de 2016 e tem 20 internacionalizações por Portugal.