Portugal retoma treinos e deverá ter pela primeira vez os 26 eleitos

O campeão europeu em título tem agendada uma sessão de treino para as 17:15, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, depois de um jogador a designar falar em conferência de impressa, pelas 16:15.

A equipa das `quinas` regressa ao trabalho com vista ao particular com Israel, o segundo da preparação, marcado para quarta-feira, em Lisboa, numa sessão no qual deverão estar todos os jogadores convocados à disposição do selecionador Fernando Santos.

No sábado, um dia depois do `nulo` no particular com Espanha, em Madrid, apenas subiram ao relvado da Cidade do Futebol 15 dos 26 eleitos, com os titulares a fazerem trabalho de recuperação e João Cancelo, Rúben Dias, Bernardo Silva e Gonçalo Guedes, o último recuperado da infeção de covid-19, a realizarem o primeiro treino.

Na terça-feira, dia em que os jogadores terminam o regime livre e iniciam a concentração, o selecionador luso e um atleta deverão fazer a antevisão ao particular com Israel, agendado para quarta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa. No dia seguinte, a comitiva lusa viaja para Budapeste, Hungria.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o Grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19, em Munique, e os franceses, em 23, novamente na capital magiar.