Responsáveis europeus contestam jogos finais em Wembley devido à pandemia

“Acho irresponsável que dezenas de milhares de pessoas se reúnam em espaços apertados, em países classificados de risco por causa da variante Delta [do SARS-CoV-2], altamente contagiosa”, como é atualmente o caso do Reino Unido, disse Horst Seehofer.



O ministro do Interior, que tem também a pasta do Desporto, em entrevista ao diário regional Augsburger Allgemeine, sugere ainda à UEFA que reconsidere e reduza o número de 60 mil adeptos previstos para o estádio de Wembley nos últimos jogos do Euro2020.



A declaração surge a escassas horas do início do encontro Alemanha-Inglaterra, referente aos oitavos de final do Euro2020, em Wembley, que será disputado diante de cerca de 45 mil espetadores, ou seja, cerca de 50% da lotação do estádio.



Na Alemanha, onde o Allianz Arena, em Munique, também recebe jogos do Euro2020, a capacidade foi fixada em 20%, cerca de 14 mil espetadores, e Seehofer considera que esta percentagem deveria servir de “critério” para todos os outros jogos.



Os alemães ou residentes na Alemanha que regressam da Grã-Bretanha devem observar uma quarentena de 14 dias, incluindo aqueles que foram vacinados e imunizados, e a chanceler Angela Merkel já manifestou, mais de uma vez, a sua preocupação com os riscos que o Euro2020 representa para a propagação da variante Delta.



O vice-presidente da Comissão Europeia Margaritis Schinas considerou na segunda-feira que a UEFA deve pesar a decisão de organizar as meias-finais e a final do Euro2020 no Estádio de Wembley.



“Esta não é uma decisão que teremos de tomar na Comissão. É da UEFA. Mas quero partilhar as minhas dúvidas sobre a possibilidade de Wembley receber as meias-finais e a final do Euro2020, num estádio lotado, enquanto o Reino Unido limita os movimentos dos seus cidadãos para a UE por causa do aumento das contaminações”, disse Margaritis Schinas no Parlamento Europeu.



O vice-presidente da Comissão Europeia responsável pela promoção do modo de vida europeu considerou que a UEFA terá que analisar esta decisão “cuidadosamente” e adotar medidas com “pleno conhecimento dos factos”.



Na semana passada, o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, também expressou o desejo de que a final do Euro2020 “não aconteça num país onde os contágios estão a crescer rapidamente”.



A UEFA já fez saber que não tenciona alterar o local nem a lotação do estádio de Wembley para os jogos das meias-finais e final do Euro2020 e sublinhou que as medidas de segurança estão “completamente alinhadas com o que foi definido pelas autoridades de saúde locais”.



O Reino Unido registou 22.868 novos casos na segunda-feira, um novo máximo desde o fim de janeiro, e nos últimos sete dias, entre 22 e 28 de junho, a média diária foi de 17 mortes e 16.612 casos, o que corresponde a um aumento superior a 65% em relação a igual período.