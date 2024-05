Central do Famalicão Enea Mihaj nos 27 pré-convocados da Albânia para o Euro2024

O central, de 25 anos, faz parte de uma lista de 27 pré-convocados elaborada pelo técnico brasileiro, sendo que um jogador vai acabar por ser preterido, uma vez que a UEFA apenas permite 26 no torneio que vai decorrer entre 14 de junho e 14 de julho, na Alemanha.



Enea Mihaj escreve o seu nome na história do clube minhoto, uma vez que passa a ser o primeiro jogador a ser convocado para um Campeonato da Europa ao serviço do Famalicão.



Do lote de pré-convocados destacam-se o guarda-redes Strakosha, do Brentford, o central Djimsiti, da Atalanta, e o avançado Armando Broja, do Fulham, de Inglaterra, treinado pelo português Marco Silva.



A Albânia defronta a Itália, atual campeã, Espanha e Croácia no Grupo G da fase de grupos do Euro2024.



Lista de 27 pré-convocados:



- Guarda-redes: Berisha (Empoli, Ita), Strakosha (Brentford, Ing), Kastrati (Cittadella, Ita) e Simoni (Eintracht Frankfurt, Ale).



- Defesas: Aliji (Voluntari, Rom), Ajeti (Cluj, Rom), Baliu (Rayo Vallecano, Esp), Djimshiti (Atalanta, Ita), Hysaj (Lazio, Ita), Ismajli (Empoli, Ita), Kumbulla (Sassuolo, Ita), Mihaj (Famalicão, POR) e Mitaj (Lokomotiv, Rus).



- Médios: Abrashi (Grasshoppers, Sui), Asllani, (Inter Milão, Ita), Bajrami (Sassuolo, Ita), Berisha (Lecce, Ita), Gjasula (Darmstadt, Ale), Laçi (Sparta Praga), Muçi (Besiktas, Tur) e Ramadani (Lecce, Ita).



- Avançados: Asani (Gwangju, Cor), Broja (Fulham, Ing), Daku (Rubin Kazan, Rus), Hoxha (Dínamo Zagreb, Cró), Manaj (Sivasspor, Tur) e Seferi (Baniyas, Emi).