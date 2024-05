Euro2024. Bah e Hjulmand nos convocados da Dinamarca

O defesa Alexander Bah, do Benfica, e o médio Morten Hjulmand, do Sporting, fazem parte da lista de convocados da Dinamarca para a fase final do Euro2024 de futebol, anunciou hoje a federação desse país.

Bah e Hjulmand estão incluídos na lista de 26 jogadores chamados pelo selecionador Kasper Hjulmand, num grupo em que fazem parte os experientes Kasper Schmeichel, Christian Eriksen, Simon Kjaer e Pierre-Emile Hojbjerg.



O defesa Andreas Christensen, do FC Barcelona, e o avançado Rasmus Hojlund, do Manchester United, são outras das figuras de destaque dos escandinavos.



A lista de Kasper Hjulmand não inclui qualquer jogador a atuar na Liga dinamarquesa e tem alta representação dos campeonatos inglês e belga.



No Europeu que vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho, a Dinamarca está integrada no Grupo C, juntamente com Inglaterra, Eslovénia e Sérvia.



Lista dos 26 convocados da Dinamarca:



- Guarda-redes: Kasper Schmeichel (Anderlecht, Bel), Frederik Ronnow (Union Berlim, Ale) e Mads Hermansen (Leicester City, Ing).



- Defesas: Andreas Christensen (FC Barcelona, Esp), Simon Kjaer (AC Milan, Ita), Joachim Andersen (Crystal Palace, Ing), Jannik Vestergaard (Leicester City, Ing), Victor Nelsson (Galatasaray, Tur), Alexander Bah (Benfica, Por), Joakim Maehle (Wolfsburgo, Ale), Rasmus Nissen Kristensen (Roma, Ita) e Victor Kristiansen (Bolonha, Ita).



- Médios: Christian Eriksen (Manchester United, Ing), Thomas Delaney (Anderlecht, Bel), Morten Hjulmand (Sporting, Por), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham, Ing), Christian Norgaard (Brentford, Ing) e Mathias Jensen (Brentford, Ing).



- Avançados: Mikkel Damsgaard (Brentford, Ing), Jacob Bruun Larsen (Burnley, Ing), Andreas Skov Olsen (Club Brugge, Bel), Anders Dreyer (Anderlecht, Bel), Kasper Dolberg (Anderlecht, Bel), Rasmus Hojlund (Manchester United, Ing), Jonas Wind (Wolfsburgo, Ale) e Yussuf Poulsen (Leipzig, Ale).