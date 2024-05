Euro2024. Koeman chama 30 jogadores nos Países Baixos

Dentro de sensivelmente duas semanas, em 29 de maio, o técnico irá anunciar o lote definitivo de atletas para representarem os Países Baixos na competição que decorrerá entre 14 de junho e 14 de julho, na Alemanha.Desta lista de pré-convocados, apenas oito atuam no campeonato local, a Eredivisie, nomeadamente os guarda-redes Justin Bijlow (Feyenoord) e Nick Olij (Sparta Roterdão), o lateral Lutsharel Geertruida (Feyenoord), os médios Jerdy Schouten (PSV), Quinten Timber (Feyenoord) e Joey Veerman (PSV), e os avançados Steven Bergwijn (Ajax) e Brian Brobbey (Ajax).Entre os eleitos destacam-se jogadores como De Ligt, Aké, Van Dijk, Dumfries, Frimpong, Reijnders ou Gakpo.Os Países Baixos integram o Grupo D do Euro2024, juntamente com França, Polónia e Áustria.Até à participação na fase final, a seleção "laranja" vai disputar dois encontros de preparação, com Canadá, em 6 de junho, e Islândia, quatro dias depois, ambos em Roterdão.O prazo da UEFA para apresentar a convocatória final é o dia 7 de junho.