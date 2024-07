Euro2024: Olmo garante que seleção sente o apoio de 48 milhões de espanhóis

"Haverá 11.000 espanhóis no estádio, mas sentiremos o apoio de 48 milhões a partir de Espanha. Sentimos esse apoio durante toda a competição e isso tem-nos motivado. É uma final, vamos com tudo", afirmou o jogador espanhol, que marcou um dos golos na meia-final, frente à França (2-1).



Dani Olmo, que juntamente com o inglês Harry Kane encabeça a lista de melhores marcadores da competição, com três golos - em igualdade com o eslovaco Schranz, o georgiano Mikautadze, o alemão Musiala e o neerlandês Gakpo, todos eles já afastados da prova -, admitiu que será especial conseguir marcar no domingo, no Estádio Olímpico de Berlim.



"É uma motivação extra, é verdade, mas o mais importante é ganharmos, não importa quem marca, até pode ser o Unai Simón (guarda-redes). Estou empatado com o Kane, mas o Fabián (Ruiz) tem dois e o Morata um. Se marcarem, até podemos ficar todos com três e eu ficarei feliz", afirmou o jogador, que alinha nos alemães do Leipzig.



O médio ofensivo garantiu sentir-se bem física e mentalmente e lembrou que a seleção espanhola, que soma três títulos europeus (1964, 2008 e 2012), está "a um jogo da glória e super motivada".



Dani Olmo considerou que o caminho da Espanha até à final "não foi fácil", assegurando que a motivação para domingo é a mesma do primeiro dia.



"Tivemos um caminho dificil: a Alemanha (nos quartos de final), que jogava em casa, depois a França (nas meias-finais), e agora temos a Inglaterra. Mas não podemos desculpar-nos com isso, estamos a um passo da vitória", referiu.



A Espanha, tricampeã europeia, e Inglaterra, finalista da última edição, jogam o encontro decisivo do Euro2024 no domingo, a partir das 20:00 (hora em Lisboa), em Berlim, sob arbitragem do francês François Letexier.