Euro2024. Portugal persegue vitória frente à Chéquia

A seleção nacional entra em campo às 20h00 horas de Lisboa, na Red Bull Arena, naquele que será o quarto duelo com os checos em fases finais de Campeonatos da Europa.Em 1996, em Inglaterra, nos quartos de final, com o mítico chapéu de Karel Poborsky a Vítor Baia, a República Checa venceu a equipa das quinas por 1-0 e seguiu em frente, mas Portugal redimiu-se nos dois duelos seguintes.No Europeu da Áustria e Suíça, em 2008, a seleção nacional venceu por 3-1, ainda na fase de grupos, e repetiu o triunfo em 2012, na Ucrânia e Polónia, nos "quartos", por 1-0.Cristiano Ronaldo marcou nos dois triunfos e hoje vai tornar-se, certamente, o primeiro jogador a alinhar em seis fases finais do Campeonato da Europa, que não falha desde 2004.Caso também seja utilizado, Pepe passa a somar cinco presenças em fases finais da competição e, aos 41 anos, torna-se o jogador mais velho a atuar num Europeu, batendo o recorde de 40 anos e 86 dias do antigo guarda-redes húngaro Gábor Király.





Nos poucos minutos de treino aberto em Leipzig, viu-se um grupo de sorriso nos lábios, com vontade de ter a bola nos pés e atirar à baliza. Passará muito por aí a estratégia para derrubar a cobertura checa: saber o que fazer em ataque organizado.



O defesa Ruben Dias é a voz do grupo e expressa um misto de sentimentos: confiança e prudência.



Dados adicionais



Em Leipzig, Portugal vai tentar somar a sua quarta vitória em jornadas de estreias de Europeus, depois do 3-0 à Hungria, no Euro2020, do 2-0 à Turquia, no Euro2008, e do 3-2 a Inglaterra, no Euro2000.



Esta é a nona participação de Portugal em Campeonatos da Europa, oitava consecutiva.



O encontro que marca a estreia de Portugal terá arbitragem do italiano Marco Guida.



No Euro2024, além dos checos, Portugal defronta ainda no Grupo F a Turquia (22 de junho, em Dortmund) e a Geórgia (26, em Gelsenkirchen).



No outro jogo do dia, Turquia e Geórgia defrontam-se a partir das 17h00 em Lisboa, no Westfalenstadion, em Dortmund.