A Roménia é uma das boas surpresas do Europeu. A consistência que tem demonstrado no relvado vale o respeito dos seus adversários. Os Países Baixos, longe de se exibirem a bom nível, têm na vontade e no querer, aliado à boa técnica individual, algumas das suas armas para seguirem em frente na prova europeia de seleções. (Foto: Reuters/Michaela Stache)