Euro2024. Segurança será a "maior prioridade", diz Philipp Lahm

“Desde o início, a segurança tem sido a nossa maior prioridade. Queremos organizar encontros seguros”, referiu o ex-defesa e diretor do Euro2024 Philip Lahm, de 40 anos, numa entrevista à agência de notícias francesa France-Presse (AFP).



Philipp Lahm reconhece que a prova, a realizar de 14 de junho a 14 de julho, na Alemanha, decorre em “tempos difíceis”, mas que a organização está a tomar todas as medidas no que toca a zelar pela segurança do evento e dos seus intervenientes.



“Nós estamos em contacto com o governo federal alemão, mas também com os dos países vizinhos, para garantir que tudo decorra com segurança. E também estamos sintonizados com a Polícia, não só na Alemanha, mas noutros países”, afirmou.



Lahm considera que, apesar de tudo, é importante que o Euro2024 transmita um sinal forte que a Europa está unida, que as suas democracias estão fortes, e que este torneio seja uma celebração para todos, mas em que a segurança é a maior prioridade.



“Estamos bem preparados, temos dez grandes estádios, e além disso, dez grandes cidades-sede que estão extremamente motivadas. As pessoas estão motivadas, vemos isso através da venda de ingressos, mesmo fora da Alemanha”, adiantou o responsável.



O Euro2024 também terá zonas para os adeptos assistirem aos jogos e Philipp Lahm adianta que todos são bem-vindos à Alemanha e que espera que celebrem este momento juntos, especialmente nos tempos atuais, quando há muitos desafios no mundo todo.



O transporte para os jogos é uma das preocupações da organização, mas Lahm acredita que, com um pouco de paciência, tudo irá funcionar, embora admita que nem tudo estará perfeito, mas que estão a ser criadas condições para que isso não seja um problema.



“Haverá boas ofertas para utilizar os caminhos-de-ferro alemães a preços baixos, nas cidades-sede com transportes públicos a partir das 06:00 do dia do jogo até às 10:00 do dia seguinte e haverá passagens mais baratas para vir para a Alemanha”, explicou.



Philipp Lahm, que participou no Mundial2006, também na Alemanha, salientou a importância crucial dos adeptos no apoio à seleção germânica, para que exista uma conexão forte que permita à Mannschaft ir o mais longe possível na prova.



“Em 2006, no Campeonato do Mundo, sentimos o apoio de toda a nação e isso deu muita energia à seleção durante essas quatro semanas de torneio [a Alemanha venceu por 3-1 Portugal na atribuição do 3.º lugar]. E é isso que esperamos no Euro2026”, disse.



Portugal integra o Grupo F da fase final do Euro2026, juntamente com a Turquia, a República Checa e o vencedor do ‘play-off’ entre a Grécia e a Geórgia, que ficará hoje definido.