Pepe quer evitar erros com Eslovénia e deseja voltar a erguer o troféu

"Quando partimos para um jogo temos três resultados e tudo é possível. Perdemos quando devíamos perder, agora é tentar não cometer os mesmos erros no jogo seguinte, para melhorar sempre", disse, em conferência de imprensa em Marienfeld, na Alemanha.

O central, que aos 41 anos é o jogador mais velho de sempre a disputar uma fase final de um Europeu, espera um jogo difícil frente à Eslovénia, na segunda-feira, numa fase em que já não existe margem de erro.

"O jogo com a Eslovénia será muito difícil. Temos de não voltar a cometer erros, para Portugal vencer. Acredito que os 11 titulares, mais os cinco que podem entrar, vão dar o seu melhor para que Portugal possa passar aos quartos", frisou.

O central, que não quis falar sobre o seu futuro depois do Europeu, manifestou ainda um desejo, o de voltar a vencer a competição, como aconteceu em 2016, em França: "Se pudesse escolher, queria ser campeão outra vez. Com todo o respeito para as outras seleções, tanto de um lado como do outro do quadro. Sabemos que vai ser uma caminhada muito difícil, que vai ser duro, mas temos de estar todos juntos".

Pepe abordou ainda as dúvidas que existem em relação ao esquema utilizado pelo selecionador Roberto Martínez, de três centrais ou com uma defesa a quatro, referindo que é necessário acreditar no processo.

"Acho que existem muitas dúvidas sobre os três centrais. Quando atacamos uma equipa muito fechada, é importante ter flexibilidade. É difícil atacar equipas com 11 atrás da linha da bola. Temos de acreditar no processo, trabalhar forte e encontrar os espaços", salientou.

O defesa que representa o FC Porto confessou ainda que falou com António Silva, jovem central do Benfica que foi infeliz no jogo com a Geórgia, explicando que o grupo "é uma família que tem de ser cuidada".

Pepe defendeu ainda que a seleção portuguesa tem sentido o apoio dos adeptos, mesmo no momento da derrota, e tem a certeza de que estes vão continuar ao lado da formação das `quinas`.

"Tenho a certeza de que vão estar connosco. Sabíamos que a caminhada não seria fácil e agora temos de jogar 90 ou 120 minutos e dar melhor pelo país", disse, dando conta de que Portugal tem dos melhores dados estatísticos da competição.

A terminar, o defesa central falou ainda sobre Cristiano Ronaldo: "O Cristiano vive de golos, isso é um facto, mas a disponibilidade do Ronaldo para ajudar a seleção é incrível. É o jogador [de campo] com mais minutos. Está bem e vai continuar bem, tenho a certeza que nos vai dar muitas alegrias".

Antes do início da conferência de imprensa, Pepe deixou uma palavra à família de Manuel Fernandes, que morreu na quinta-feira, aos 73 anos, em especial ao filho Tiago Fernandes.

O jogo entre Portugal e Eslovénia, dos oitavos de final do Euro2024, está agendado para segunda-feira, em Frankfurt, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa).