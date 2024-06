Portugal faz esta terça-feira o terceiro e último jogo de preparação para o Euro2024. Depois da derrota frente à Croácia, a seleção vai defrontar a República da Irlanda. Pepe e Cristiano Ronaldo estão de regresso ao onze numa partida em que Roberto Martínez quer corrigir os erros do jogo do Jamor. A partida tem início às 19h45. Pode assistir à partida em direto no canal 1 da RTP, ouvir em direto o relato na Antena 1 e seguir todas as incidências no site da RTP.