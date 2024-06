Todos disponiveis no último treino antes do duelo com a Irlanda

Na Cidade de Futebol, em Oeiras, nos primeiros 15 minutos do treino, que foram abertos à comunicação social, o selecionador Roberto Martínez teve à sua disposição todos os jogadores, incluindo o extremo Francisco Conceição.

O jogador do FC Porto tinha trabalhado de forma limitada nos últimos dois treinos antes do duelo com a Croácia, tendo mesmo sido suplente não utilizado no Estádio Nacional, mas hoje já apareceu integrado no grupo.

Pepe, que foi poupado nos dois primeiros particulares, por precaução, também esteve sem limitações e vai somar minutos perante os irlandeses, de acordo com as palavras de Martínez na conferência de imprensa que antecedeu a sessão.

Além do central, o selecionador nacional adiantou que Rúben Neves e Cristiano Ronaldo vão ser igualmente utilizados.

O Portugal-Irlanda está agendado para as 19:45 de terça-feira, no Estádio Municipal de Aveiro, e terá arbitragem do inglês Chris Kavanagh.

A comitiva lusa viaja na quinta-feira para a Alemanha, onde vai ficar instalada em Marienfeld.

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).