Europeias. Frente-a-frente entre João Ferreira e Nuno Melo

Questionados sobre o crescimento dos partidos populistas na Europa, João Ferreira deu o exemplo da Frente Nacional e do UKIP para dizer que nada de bom resultou das medidas tomadas por esses partidos e que é mau se a sua influência aumentar no Parlamento Europeu.



Para Nuno Melo, os extremismos, quer à direita, quer à esquerda, são sempre um problema. O representante do CDS para as eleições Europeias acredita a CDU é o oposto do seu partido e isso vê-se pelas posições tomadas no que diz respeito a fazer parte da Europa.



Sobre uma possível saída do Euro, João Ferreira lembrou que a entrada de Portugal para a moeda única foi feita com falácias sobre as melhoras na vida dos portugueses. O representante da CDU lembrou que desde a entrada no Euro, Portugal cresceu pouco, tornou-se num dos países mais endividados no mundo e o desemprego cresceu exponencialmente.



João Ferreira perguntou se os portugueses querem o mesmo cenário para os próximos 20 anos e acusou o CDS de ter sido um dos grandes apoiantes da entrada de Portugal na moeda única.



Já Nuno Melo relembrou que quis fazer um referendo para se saber se os portugueses queriam aderir ao Euro e que a entrada se deveu à influência dos franceses. O CDS disse também que defende o aperfeiçoamento da zona euro e que a mesma significa um mundo de oportunidades para os cidadãos europeus.