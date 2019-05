Europeias. Frente-a-frente entre Paulo Rangel e Nuno Melo

Nuno Melo, cabeça de lista do CDS-PP, gostava que os dois partidos elegessem 11 dos 21 deputados que Portugal elege.



Já Paulo Rangel, cabeça de lista do PSD, acusa o PS de ceder BE e ao PCP em vários aspetos.



Um dos temas que marcou grande diferença foi a aplicação dos fundos comunitários. Com Nuno Melo a afirmar que a coligação entre o CDS e o PSD aproveitou ao máximo os fundos vindos de Bruxelas, e deu vários exemplos. Já Paulo Rangel recordou que desde 1986 e até 2019, a aplicação dos fundos comunitários em Portugal não está isento de falhas.