A evolução e os poderes do Parlamento Europeu

Andrea Neves, correspondente da Antena 1 em Bruxelas22 Mai, 2019, 19:04 | Eleições Europeias 2019

A Evolução do Parlamento Europeu



José Luís Pacheco, Chefe de Unidade da Comissão de Assuntos Constitucionais chegou ao Parlamento Europeu em 1997, numa altura em que os poderes do hemiciclo eram mais reduzidos. Era sobretudo um fórum onde se discutiam ideias.





“Quando eu cheguei era essencialmente um Parlamento … parlava-se muito, vinha da palavra parlar. Ou seja, teoricamente o Parlamento não tinha quase poderes. O único poder que tinha era o orçamental.”





Mas no que se referia ao poder legislativo, o Parlamento tinha pouco ou nada a dizer.







“O Parlamento soube sempre usar os poucos poderes que tinha para influenciar a agenda e para obter aquilo que a maioria queria mesmo sem ter poder.”





E por isso os tratados foram dando cada vez mais poderes ao hemiciclo europeu até cobrir praticamente todas as áreas legislativas em co-decisão com o Conselho Europeu.





“É algo que às vezes as pessoas não percebem porque pensam que a União Europeia é algo distante. Não é verdade. A legislação europeia aplica-se diretamente na ordem dos Estados membros e tanto nos dá direitos como por vezes nos dá obrigações. Ora fazer isso sem que os representante dos eleitorados tivessem uma palavra a dizer não era democrático.”





“Atrever-me-ia a dizer que na prática tem mais poderes que alguns parlamentos nacionais que na teoria têm muitos poderes mas na prática não os exercem porque as maiorias fazem sempre o que os executivos querem.”





O poder político e orçamental do Parlamento Europeu

Mas quais são afinal os poderes do Parlamento Europeu?





“Os poderes do Parlamento Europeu são muitos são muito mais do que aqueles que as pessoas imaginam.” Quem o diz é José Luís Pacheco, Chefe de Unidade do Secretariado da Comissão de Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu.





“Para já, tem o poder de escolher o presidente da Comissão Europeia. E é um poder que começou a usar seriamente desde as últimas eleições com o processo dos Spitzenkandidaten (candidatos preferenciais) aqueles que cada força politica europeia ou cada partido politico europeu, indicará como seu candidato para a Presidência da Comissão. O Conselho não ficou nada satisfeito porque o Conselho é que nomeia o candidato mas depois têm que vir ao Parlamento e receber a aprovação das maioria do Parlamento.”





Um poder politico importante com o processo dos candidatos preferenciais que deu ao parlamento europeu um papel decisivo na escolha do presidente da comissão europeia e de todo o executivo comunitário.





O poder legislativo do Parlamento Europeu

Mas, para além de um forte poder politico, o Parlamento Europeu tem hoje um poder legislativo importante e é, em conjunto com o Conselho Europeu, como legislador em praticamente todas as matérias: “A não ser em algumas exceções em que se mantém a unanimidade do Conselho e o Parlamento apenas dá um parecer, toda a legislação europeia, desde questões relacionadas com a segurança e liberdade, como o mandado europeu de captura, até questões de ambiente e mercado interno, transportes, toda a legislação europeia é aprovada em conjunto pelo Conselho e pelo Parlamento. O que significa que tem de haver um acordo. Se não chegarem a acordo não há legislação europeia dessa matéria.”





José Luís Pacheco, chefe de unidade do secretariado da Comissão de Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu, explica que esta é uma boa razão para que as pessoas votem nas eleições europeias: “Para escolherem os candidatos em função do que elas pensam que deve ser a evolução da Europa. Agora fala-se muito da questão ambiental, por exemplo, e é verdade que os poderes da União Europeia em matéria de ambiente não são decisivos mas aquilo que sair de Bruxelas, normalmente os Estados membros têm de cumprir e o Parlamento vota esse legislação. E, se não votar, não há.”





Há ainda o poder orçamental porque o orçamento da União é decidido pelo Parlamento Europeu em acordo com o Conselho, ou seja, com os Estados membros.





As sedes do parlamento europeu

O Parlamento Europeu divide-se por três cidades em três países: Bruxelas, Estrasburgo e cidade do Luxemburgo. E há razões históricas para esta divisão: “Historicamente, porque começou tudo no Luxemburgo, porque era lá que se reuniam. Ainda não se chamava Parlamento, era a Assembleia Parlamentar da CECA. Depois, quando a Comunidade Económica Europeia foi criada, surge Bruxelas. Depois, a sede foi atribuída a Estrasburgo, porque é uma cidade simbolo da unificação europeia da época, porque é o local onde, se atravessarmos uma ponte, estamos na Alemanha e, se atravessarmos outra, estamos na França.”





Com o tempo o polo de Bruxelas foi o que mais se desenvolveu, porque é a sede da Comissão Europeia, ou seja, do poder executivo da União Europeia: “E para controlar o executivo europeu não se pode estar sempre a pedir que vá a Estrasburgo. Mas a verdade é que tudo isto está num tratado intergovernamental e não é o Parlamento que decide onde é que se reúne.”





A existência de três cidades-sede obriga a deslocações frequentes. Todos os meses os eurodeputados deixam Bruxelas e vão uma semana até Estrasburgo. Uma viagem de 4 horas e meia, um pouco mais de 450 kms para cada lado, que só pode deixar de existir se houver vontade politica para isso.





“Terá que ser feito por unanimidade entre os Estados membros. E as pessoas têm que ter esta noção e, se não estão de acordo, que atribuam responsabilidades a quem as tem.”





E, assim, hoje existe um Parlamento Europeu com poder efectivo:Um poder que, por vezes, os cidadãos nem sequer conhecem, refere o chefe de unidade da Comissão de Assuntos Constitucionais. A história mostra que o Parlamento Europeu evolui e o que será, no futuro, pode em muito depender dos eurodeputados e de quem os elege: nós.Um poder que também pode ditar o fim do executivo comunitário: “O Parlamento também pode fazer cair a Comissão se votar uma moção de censura por maioria de dois terços. Nunca aconteceu até hoje mas já houve uma Comissão que caiu por causa do Parlamento porque demitiu-se antes de chegar ao momento da votação da moção de censura. Foi a Comissão Santer por causa de um escândalo com a gestão de certos fundos europeus.”“Mas é só no que se refere às despesas, porque o Parlamento bem quer ter uma palavra a dizer sobre os recursos, mas até hoje ainda não é o caso. São os Estados membros por unanimidade que decidem sobre os recurso da União. Mas, se o Parlamento Europeu fizer como cavalo de batalha que não aceita cortes no orçamento, não pode haver cortes no orçamento numa determinada área, se o Parlamento não os aprovar.”É um jogo de forças politicas no qual os eurodeputados têm um papel fundamentalPor agora há serviços do Parlamento Europeu na Bélgica, na França e no Luxemburgo, algo que só muda se os Estados quiserem.