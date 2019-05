Aliança acusa adversários de terem recusado a debater sobre relação de Portugal e União Europeia

Os objetivos do projeto eram conseguir eleger três eurodeputados. O requisito mínimo seria a eleição de Paulo Sande, mas isso não aconteceu.



Bruno Ferreira Costa, do Aliança, destacou o valor da abstenção como prova de debilidade da democracia portuguesa, acusando os "partidos de sempre que se recusaram nestas eleições a debater sobre a União Europeia e a relação de Portugal com a União Europeia".



O Aliança realça ainda que o projeto não teve acesso "às mesmas oportunidades" relativamente às restantes listas candidatas.



O projeto considera que é importante manter um trabalho continuo, mesmo depois das europeias, e chegar a cada vez mais portugueses.