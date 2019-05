Partilhar o artigo Assunção Cristas faz apelo ao voto no CDS, contra o "inimigo" abstenção Imprimir o artigo Assunção Cristas faz apelo ao voto no CDS, contra o "inimigo" abstenção Enviar por email o artigo Assunção Cristas faz apelo ao voto no CDS, contra o "inimigo" abstenção Aumentar a fonte do artigo Assunção Cristas faz apelo ao voto no CDS, contra o "inimigo" abstenção Diminuir a fonte do artigo Assunção Cristas faz apelo ao voto no CDS, contra o "inimigo" abstenção Ouvir o artigo Assunção Cristas faz apelo ao voto no CDS, contra o "inimigo" abstenção

Tópicos:

Nogueira,