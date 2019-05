Partilhar o artigo BE lamenta que política não seja centro do debate nesta campanha Imprimir o artigo BE lamenta que política não seja centro do debate nesta campanha Enviar por email o artigo BE lamenta que política não seja centro do debate nesta campanha Aumentar a fonte do artigo BE lamenta que política não seja centro do debate nesta campanha Diminuir a fonte do artigo BE lamenta que política não seja centro do debate nesta campanha Ouvir o artigo BE lamenta que política não seja centro do debate nesta campanha