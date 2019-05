Candidatos do Aliança, PDR e PTP na reta final das campanhas

A lei prevê que todos os candidatos tenham dispensa para fazer campanha. E a Presidência da República entende que não deve ser diferente com Paulo Sande.



O assessor de Belém tirou licença sem vencimento em fevereiro, mas recebeu o salário do mês de campanha, o que é legal. No entanto, Sande disse "que não queria receber"



Paulo Sande diz que isto não passa de uma tentativa de ataque infundado em plena reta final da campanha. O Aliança esteve num almoço no Mercado do Bom sucesso durante a campanha no Porto.



Já Marinho e Pinto, candidato do PDR, esteve em Amarante, a sua cidade natal. Nestes últimos momentos de campanha, Marinho e Pinto aproveitou para falar dos fundos europeus.



Mais a sul, o candidato mais novo destas eleições esteve na feira da Malveira. Gonçalo Madaleno, tem 24 anos e um sonho.



O cabeça de lista do PTP diz que quer uma revolução no boletim eleitoral.