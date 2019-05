Foto: Estela Silva - Lusa

A líder do BE diz ser estranho ter já António Costa dizer o que vai ou não fazer na próxima legislatura.







O jornal Expresso deste sábado, cita António Costa e a convicção do chefe de Governo que a contagem integral do tempo de serviço dos professores não vai fazer parte do programa de um eventual novo executivo socialista.

A coordenadora do Bloco de Esquerda não gostou destas palavras e por isso deixa um recado ao primeiro-ministro.